Es gibt Hundefreunde, Hundeverrückte – und es gibt Saša Pešić. Denn der Serbe hat 750 Hunde in seiner Obhut. In zwei Tierheimen in der serbischen Stadt Niš bietet er den Vierbeinern Futter, Schutz und medizinische Versorgung. Laut eigenen Angaben hat der Serbe in den letzten zehn Jahren über 1100 Hunde gerettet. Eine Aufgabe, die hohe Kosten mit sich bringt: Rund 17.000 Euro im Monat kostet der Betrieb der beiden Tierheime – und das ohne die Aufnahme weiterer Straßenhunde. Daher ist Saša Pešić auf Spenden angewiesen, um die Tiere angemessen zu versorgen. Schätzungen zufolge geht die Anzahl der Straßenhunde in Serbien in die Zehntausende. Auf seiner Webseite schreibt Pešić, dass er sein Leben der Aufgabe widmet, jeden Hund glücklich, gesund und am Leben zu halten. Das Engagement des Serben macht deutlich: In Niš hat der beste Freund des Menschen einen besten Freund.