Die Indische Schauspielerin Raveena Tandon hat den Clip geteilt, aufgenommen wurde er in dem Apartmentblock Raheja Estate in Borivali East, in Mumbai. Auch andere Nachbarn wurden auf den Badeausflug der Affen aufmerksam. Twitteruser sind begeistert von den platschenden Primaten: „Mein Gott, sie können so gut schwimmen“, schreibt einer. Ein anderer begeistert sich für die Tauchkünste der Affen: „Sie schwimmen besser unter Wasser, als so mancher Schwimmer, den ich kenne.“ Besonders freuen sich die User, dass die Tiere nun endlich auch mal in den Genuss des Pools kommen, weil die Menschen gerade nicht hinein dürfen. Eins steht fest: Diese Beiden genießen den menschlichen Lockdown auf sehr menschliche Weise…