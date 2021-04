Nein, dieses Tier ist ausnahmsweise mal kein Lama, es ist ein Alpaka, gehört aber auch zur Familie der Kamele. Das verwaiste Junge namens Marie aus Freisen im Saarland hat nur drei Beine, allein die Vorderläufe sind derzeit voll funktionstüchtig. Ronja Pohl ist ihre Adoptivmutter. "Ich bin Alpaka-Mama, von einem Alpaka mit besonderen Bedürfnissen. Mein Alpaka hat nur drei Beine und einen Rollstuhl ." Bei einem Bekannten stieß Ronja Pohl auf das junge Alpaka. Dessen starker Charakter habe sie beeindruckt. Auf Anraten eines Tierarztes wurde eines der Hinterbeine amputiert, dann schaffte die Adoptivmama den Rollstuhl an. Damit komme das Tier gut zurecht, auch das Aufstehen mit angeschnalltem Hilfsmittel sei kein Problem. "Nach den vier Wochen, wie ich dann wieder arbeiten gegangen bin, haben wir sie in den Stall gemacht. Und haben ein Flaschenkind, die Schlumpfine, ein Lämmchen dabei gestellte, damit sie ein bisschen Sozialverhalten lernt. Morgens nach dem Frühstück bekommt sie den Rolli an, damit kann sie dann rumflitzen, im Stall oder in der Box und mittags hat sie eine Stunde Pause und abends geht's dann noch mal weiter." Genau, dann geht's los, raus aus dem Stall, mit Mama Ronja in die große weite Welt. Da machen selbst die Stallnachbarn große Augen. "Mein Baby bleibt es definitiv, es ist halt einfach mein Schatz. Und die Zukunft sieht so aus, dass wenn sie ihr drittes Bein mit benutzt und belasten kann, kriegt sie dort eine Prothese drauf und dann darf sie bei meinem Freund in die Alpaka-Herde und ein normales Alpaka-Leben führen. Der Rollstuhl ist also eine Übergangslösung. Bis Marie wieder auf vier Beinen durchstarten kann.