Aua – das tut weh!





Der US-amerikanische Schlangen-Profi „Nick The Wrangler“ wird vor laufender Kamera von einer Anakonda gebissen – und das gleich mehrfach.





Doch der Reptilien-Liebhaber hat Glück, denn Anakondas sind nicht giftig.





Der Schlangen-Profi postet das Video als Halloween-Gruß Ende Oktober. In den folgenden Tagen geht der Clip viral.





Allein auf Instagram erhält der Clip innerhalb weniger Tage mehr als eine halbe Million Likes.





Das sogenannte „Snake Wrangling“, der Umgang mit Schlangen, ist nicht unumstritten.





Kritiker führen unter anderem an, dass die Berührungen Stress bei den Tieren auslösen können.

