Eine Anakonda muss zum Arzt. Dies ist nicht der Anfangssatz von einem Witz, sondern Realität in einem Zoo in Boston. Kürzlich musste sich der fast 4 Meter lange Tom Riddle, so der Name der Schlange, einer Routine-Untersuchung unterziehen. Dafür musste er betäubt werden. Anschließend wurde Blut entnommen und man untersuchte Gewicht und Länge. Der Befund der Tierärzte war erfreulich. Tom Riddle ist kerngesund. Die genaue Länge liegt bei 3 Meter 66 und er wiegt 23 Kilo.