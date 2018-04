Die Liebe zum eigenen Haustier geht manchmal über das Vorstellbare hinaus. In so einem Fall kann man sich nun ein Kuscheltier nach Vorbild des eigenen Haustieres erstellen lassen. Egal ob der tierische Freund noch lebt oder nicht. So reagieren Hunde, wenn sie plötzlich vor ihrem eigenen Konterfei stehen. Und so reagieren Menschen, wenn sie plötzlich ihr verstorbenes Haustier als Stofftier in der Hand halten. Die Firma "Petsies" erstellt Kuscheltiere, die echten Haustieren nachgebildet werden. Die Reaktionen der Kunden sprechen für den Erfolg.