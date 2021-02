Sehen Sie im Video: Panik bei voller Fahrt – Python kriecht plötzlich über die Windschutzscheibe.













Es sind Bilder, wie aus einem Alptraum: Während der Fahrt auf einem australischen Highway schlängelt sich eine Python über die Windschutzscheibe eines Autos.

Melissa Hudson und Rodney Griggs aus Townsville in Queensland sind auf dem Bruce Highway an der Küste unterwegs, als das Reptil plötzlich auftaucht.

Rodney Griggs: „Was soll ich machen?“

Melissa Hudson „Fahre einfach weiter und konzentriere dich auf die Straße.“

Griggs versucht, das Tier mit den Scheibenwischern zu vertreiben – doch die Aktion geht nach hinten los. Die Schlange versucht sich am Beifahrerfenster in Sicherheit zu bringen und kriecht dann doch wieder zurück auf die Motorhaube.

Melissa Hudson: „Ich frage mich, wer sie runterholt.“

Rodney Griggs: „Wie kommen wir wieder aus dem Auto raus?“

An einer Baustelle bittet Hudson die Arbeiter um Hilfe. Rodney Church zögert nicht lange und fasst das Reptil am Schwanz. Für die Python das Signal, die Motorhaube zu verlassen.

Danach hält Rodney Church den Verkehr auf, damit die Python im Gebüsch verschwinden kann.

„Es war großartig zu sehen, dass sie in Sicherheit ist“, sagt Melissa Hudson im australischen Sender 9now.

„Wir erleben hier bei den Bauarbeiten alles Mögliche und versuchen nur, alle sicher nach Hause zu bringen“, Church ggü. 9now.

Rautenpythons sind im nordöstlichen Australien weit verbreitet und nicht giftig. Hudson geht davon aus, dass die Schlange aus einem Stall auf ihrem Grundstück stamme und dort Ratten und Mäuse gejagt habe. Als Schädlingsbekämpfer wertschätzt Hudson die Tiere, sagt sie auf Facebook. Die Python sei wahrscheinlich 50 Kilometer unbemerkt im Auto mit den beiden Australiern gereist – bis sie auf der Motorhaube erschien.

Eins ist sicher: Die rasante Fahrt werden sowohl das Paar aus Queensland als auch die Schlange so schnell nicht vergessen.









