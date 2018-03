Es ist ein gnadenloser Kampf – Raubtier gegen Raubtier. Im indischen Tadoba Nationalpark attackiert ein Tiger einen weiblichen Lippenbären. Teilnehmer einer Safari filmen die Kampfszene. Die Bärin verteidigt ihren Nachwuchs vor dem Tiger, berichten die Augenzeugen. Der männliche Tiger "Matkasur" scheint in Körpergröße und Gewicht überlegen. Doch die Bärenmutter hat dafür Ausdauer. Immer wieder greift sie die Raubkatze an. Das Muttertier drängt den Angreifer in die Defensive. Beide überstehen den Kampf mit Verletzungen. Der Bärin kommt zugute, dass ihr Fell so lang ist: So kann der Tiger nicht richtig zupacken, meinen die Mitarbeiter des Parks. Glück gehabt!