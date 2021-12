Sehen Sie im Video: Beeindruckende Aufnahmen – hier kommt ein winziges Koala-Baby zur Welt.

























Europaweit gilt der Zoo Duisburg als Kompetenz- und Zuchtzentrum für Koalas. Zahlreiche Jungtiere sind bereits am Duisburger Kaiserberg groß geworden. Nun hat Revierleiter Mario Chindemi eine besondere Beobachtung gemacht: Er konnten die Geburt eines kleinen Koalas live verfolgen. Koalas sind Beuteltiere. Ihre Jungen ziehen sie in dem schützenden Beutel groß. Wie die Neugeborenen von der Urogenitalöffnung des Weibchens bis zum schützenden Beutel gelangen, hat der Revierleiter des Duisburger Zoos nun gefilmt. Gut zu sehen, wie klein und ungeschützt die Tiere in diesem Moment sind. Die Mutter kann ihrem Jungtier nicht helfen. „Bei der Geburt verharren die Weibchen in einer Art Trance. Sie bewegen sich nicht, damit das Kleine den Weg in den Beutel finden kann", erklärt Chindemi. Im schützenden Beutel angekommen, suche sich das blinde und taube Jungtier mit Hilfe der Nase eine der zwei Zitzen aus, krabbele an diese heran und sauge sich fest. Im Verborgenen und für Pfleger wie Besucher unsichtbar, wird das winzige Koalakind in den nächsten Monaten hoffentlich stetig wachsen und an Gewicht zunehmen. Meist gebären die Weibchen in der Nacht, erklärt Chindemi, dass er diesen Moment am Tag beobachten konnte, sei ein ganz besonderes Ereignis.

