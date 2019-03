Ab ins kühle Wasser. Nicht mal ein paar Minuten ist das Eisbärbaby aus dem Berliner Tierpark zum ersten Mal in sein Außengehege getapst, genehmigt es sich gleich ein Bad. Die gut dreieinhalb Monate alte Eisbärin folgte am Freitag ihrer Mutter Tonja auf Schritt und Tritt, die ihr Kleines zunächst aus der Wurfhöhle lockte, und danach direkt zum Wasser schritt. Seit der Geburt des jungen Mädchens am 1. Dezember, hatte Tonja ihre Tochter rund drei Monate in einer Höhle großgezogen. Ein Bad war da vermutlich angebracht. Erleichterung verspürten auch die Pfleger, die das Aufwachsen des Babys mit Spannung beobachtet hatten. Aus dem Tierpark Florian Sicks: "Die Beziehung ist extrem eng. Die Tonja ist ein sehr, sehr gutes Muttertier, das sich unglaublich gut um das Jungtier kümmert. Sie lässt es überhaupt nicht aus dem Blick, wenn sie ein bisschen auseinandergehen, dann macht sie sofort den typischen Kontaktlaut und ruft es wieder zu sich. Also Tonja kümmert sich hervorragend, unterstützt es auch beim Schwimmen und allem. Also da können wir uns wirklich nicht beklagen, was das für ein gutes Muttertier." Die letzten beiden Male hatte der Nachwuchs von Tonja nicht überlebt. Vor gut einem Jahr starb ihr Kind mit 26 Tagen an einer Lungenentzündung und vor zwei Jahren erlag Sohn Fritz an einem Leberversagen, mit vier Monaten. Das junge Mädchen hat es bis hierhin geschafft. Einen Namen hat sie noch nicht. Der wird Anfang April bekanntgegeben, genauso wie die damit zusammenhängende Patenschaft eines Sponsors.