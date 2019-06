In diesem Bild versteckt sich ein Meister der Tarnung. Können Sie den wohl verborgenen Fisch sehen? Es handelt sich um einen Fasanbutt, auch Pfauenaugen-Butt genannt. Das Tier ist eine Plattfischart aus der Familie der Butte. Perfekt imitiert der Fisch seine Umgebung im tropischen Pazifik an der mexikanischen Insel Socorro. Wie viele Plattfische ist er in der Lage, die Farbe seiner Körperoberseite an den Untergrund anzupassen. Wenn er bedroht ist, ändert er seine Farbe in helle Muster, um potenzielle Raubtiere zu verwirren. Sobald das Tier einen neuen Rastplatz gefunden hat, passt es sich direkt der Umgebung an. Man braucht also Glück und gute Augen, um dieses wundervolle Naturphänomen im Ozean zu sichten.