Gestatten: Das ist Otis. Otis ist eine Bobtail-Pudel-Mischung und im Internet ein richtiger Star. Über 100.000 Menschen folgen dem kuscheligen und überaus fotogenem Hund auf Instagram.

Zusammen mit seinem Frauchen Christie lebt Otis in Washington.



OT: "Wenn ich Otis in drei Worten beschreiben sollte, würde ich sagen: frech, glücklich und liebevoll."

OT: "Er kann seine eigene Größe definitiv nicht richtig einschätzen. Er will bei jedem auf dem Schoß sitzen. Er denkt, er sei winzig."



OT: "Er ist eigentlich ein sehr lieber Hund. Aber es gibt Momente, da wünscht man sich ein bisschen mehr Selbstdisziplin."



OT: "Er wollte dieses Glas Wein einfach unbedingt haben. Er hat jedes Manöver versucht, um an den Wein heranzukommen.



Das Video geht viral. Otis begeistert seine Follower mit seiner ganz eigenen Art – und einem eisernen Willen.



OT: "Wenn Alkohol in der Nähe ist, denkt er aus irgendeinem Grund, dass er ihn haben will. Natürlich geben wir ihm keinen Alkohol. Wir haben es gepostet, weil wir dachten: Das ist so eine lustige Sache, womit jeder Mensch sich identifizieren kann. Wenn dir jemand sagt, du darfst keinen Wein haben, tust du alles Erdenkliche, um ihn zu bekommen."



Auch dieses Bier möchte Otis scheinbar unbedingt einmal probieren.



Aufgrund seiner Größe schafft die freche Bobtail-Pudel-Mischung es an so manches Leckerli.



Was er will, das nimmt er sich – egal, ob es schon jemand anderem gehört.



OT: "Er macht die ganze Zeit ulkige Dinge. Er legt es gar nicht darauf an, so ulkig zu sein. Selbst, wenn er nicht brav ist, bringt es mich zum Lachen. Also ich habe wirklich Glück, dass es ihn gibt."