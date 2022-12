Sehen Sie im Video: Magische Begegnung - Tauchergruppe kommt Buckelwal ganz nah.

















Unglaublich: Diese Tauchergruppe trifft auf einen neun Meter langen Buckelwal.





September 2022

Französisch-Polynesien





Dieser Buckelwal begleitet den Tauchgang der Gruppe für circa eine Stunde, bevor er weiterzieht.





Profi-Taucherin Kayleigh Grants filmt den unglaublich nahen Moment mit dem Meeressäuger.





Menschen stehen zum Glück nicht auf dem Speiseplan des Wals.





Dennoch war dieser Moment aufgrund der Größe des Tieres nicht ungefährlich.





„Bei so einer Situation ist Vorsicht geboten. Allein schon aufgrund der Größe, kann schon ein Hieb mit der Schwanzflosse für einen Menschen gefährlich werden.“ -Kayleigh ggü. SWNS





So einen nahen Moment mit einem Wal zu erleben, ist äußerst selten.





Kayleigh hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere nur wenige vergleichbare Augenblicke erleben dürfen.





Die Gruppe berichtet, dass der Meeressäuger sehr neugierig und verspielt war.





„Es fühlt sich an, als würdest du ein 40 Tonnen schweres Tier babysitten. Wie die Tiere spielen, kommt dem Verhalten eines Kleinkinds sehr nahe.“ - Kayleigh ggü. SWNS





Der unglaubliche Moment mit dem Tier wird den Anwesenden sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

