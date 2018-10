Bei diesem Anblick verlieren sogar Forscher ihre Distanz: "Oh, oh, guck mal, wir haben da oben einen kleinen Oktopus!" - "Oh, er sieht aus wie Dumbo!" Wissenschaftler der Non-Profit-Organisation Ocean Exploration Trust haben das Tier vor der Küste von Kalifornien entdeckt. Der gut 60 Zentimeter lange Oktopus schwamm vergangene Woche zufällig an ihrem unbemannten Tauchboot vorbei. Mit dem ferngesteuerten Vehikel untersuchten die Forscher gerade die Gegend in der Nähe eines Unterwasser-Vulkans. "Da haben wir ihn." - "Hey, großer Junge!" - "So süß!" Solche Tiere werden auch "Regenschirm-Oktopus" genannt. Sie leben auf dem Boden des Ozeans, in etwa zweieinhalb bis vier Kilometern Tiefe. Der Abschied vom "Dumbo-Tintenfisch" fiel den Wissenschaftlern, die das Boot steuerten, dann ziemlich schwer. "OK, ich muss leider weiterziehen." - "Tschüss, Du bist wunderschön!" - "Schön, Dich getroffen zu haben!"