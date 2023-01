Sehen Sie im Video: Erschöpfter Koala kuschelt sich an Statue eines Artgenossen.













Ein sichtlich erschöpfter Koala hatte in einem Hinterhof Schutz gesucht. Die dort lebende Familie wollte dem Koala Wasser anbieten, doch das scheue Tier war zu ängstlich zum Trinken. Das änderte sich aber plötzlich, – als der Baumbewohner einen seiner Artgenossen entdeckte. Dass es sich dabei lediglich um eine geschnitzte Koala-Statue handelt, scheint das erschöpfte Tier nicht zu bemerken. Unter der Aufsicht seines holzigem Artgenossen, gewinnt der durstige Koala immer mehr vertrauen und nimmt die Hilfe der Bewohner an. Nachdem das flauschige Tier einige Minuten getrunken hatte, ließ es sich sogar streicheln. Gestärkt kletterte der Koala ein wenig höher, suchte sich ein bequemes Plätzchen und schlief ein.

