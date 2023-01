Sehen Sie im Video: Fischer ziehen Riesenkrake an die Wasseroberfläche.













Mit diesem Fang haben Fischer auf einem Boot vor Vancouver Island in Kanada wohl nicht gerechnet.





Ein riesiger Oktopus klammert sich an diese Krabbenfalle. Die Fischer ziehen ihn mit an die Wasseroberfläche – und sind überrascht.





Das Video der kanadischen Fotografin Brook Sirah geht viral. Es wird innerhalb weniger Tage mehr als 40 Millionen Mal angesehen.





Der Oktopus Das Tier habe das Netz anschließend losgelassen und sei verschwunden, schreibt Brook unter einigen User-Nachfragen.





Bei dem Oktopus handelt es sich um die Pazifische Riesenkrake. Diese Art unterscheidet sich von anderen allein schon durch ihre Größe. Erwachsene Kraken werden bis zu 40 Kilogramm schwer.





Sie frisst unter anderem Krabben. Vielleicht wollte dieses Exemplar auch einfach nur einen Happen von dem Fang abbekommen. …

