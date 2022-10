Sehen Sie im Video: Dieser Glas-Oktopus ist so durchsichtig, dass man die Organe sehen kann.









Faszinierende Aufnahmen eines Meeresbewohners:





Dieses Video eines Glasoktopus sorgt für Begeisterung in den sozialen Medien.





Durch die Haut des transparenten Kopffüßers kann man seine Organe betrachten – der Verdauungstrakt, der Sehnerv und die Augen sind zu sehen.





Ursprünglich wird der atemberaubende Clip 2021 von der Meeresforschungsstiftung „Schmidt Ocean Institute“ veröffentlicht – doch anlässlich des jährlichen Welttag des Oktopus am 8. Oktober postet die NGO „The Oxygen Project“ den Clip auf Twitter.





Die seltenen Aufnahmen entstehen im Pazifik im Gebiet des Inselstaats Kiribati.





Einblendung: Phoenix-Archipel





Das Video zeigt, wie anmutig und faszinierend die durchsichtigen Weichtiere sich im Meer bewegen.





Zuvor bekamen Wissenschaftler Glasoktopusse meist nur als Überreste in den Mägen ihrer Fressfeinde zu sehen.

