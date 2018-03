Er heißt Louis und wurde kürzlich in einem Zoo in Philadelphia von einer Tierpflegerin dabei beobachtet, wie er erstaunlich souverän aufrecht durch's Gehege marschierte. Louis ist ein Gorilla und er ist Teil des Zoo-Programms, das bedrohte Tierarten schützen will. Dass Gorillas auf zwei Beinen laufen können passiert gelegentlich, wenn der Untergrund matschig ist oder sie etwas mit ihren Händen tragen wollen.