Hund "Olive" trägt Maske wie Hannibal Lecter – sonst bekommt die Französische Bulldogge Durchfall.









Diese Französische Bulldogge namens Olive muss eine Maske tragen.





Der Grund ist ihr nicht zu stillender Appetit auf Grashüpfer, deren Verzehr bei dem kleinen Vierbeiner allerdings für Unwohlsein und Durchfall sorgt.





Mit ihrer Maske erinnert Olive an den legendären Film-Schurken Hannibal Lecter – der in drei Thomas-Harris-Verfilmungen von Hollywood-Legende Anthony Hopkins gespielt wird.





Ihre Besitzer lassen Olive die Maske immer nur kurz tragen, um sich im Garten auszutoben.





Jetzt will das Paar aus Texas die Französische Bulldogge dahingehend erziehen, die Grashüpfer auch ohne Maske in Ruhe zu lassen.





Doch ob der kleine Wirbelwind bei diesem Vorhaben mitzieht, ist fraglich.

