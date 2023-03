Sehen Sie im Video: Hund erbricht während Video-Call – Wissenschaftlerin will im Erdboden versinken.













Peinlicher Moment bei einer Online-Preisverleihung:





Komische Geräusche aus dem Hintergrund unterbrechen die Britin Ellie Hurer während eines öffentlichen Video-Calls mit tausenden Teilnehmern.





Der Grund: Der Hund der Doktorandin und Influencerin erbricht. Peinlich berührt beugt sich Ellie näher nach vorne, um das Mikrofon zu verdecken. Doch die Geräusche ihres würgenden Vierbeiners dringen trotzdem durch.





Mehr als 30.000 Teilnehmer einer virtuellen Verleihung des Europäischen Erfinderpreises werden Zeugen dieses Vorfalls, der sich schon in 2021 ereignete. Erst jetzt postet die Wissenschaftlerin das Video auf ihrem Tiktok-Account. Binnen weniger Tage geht der Clip viral: Mehr als 2,2 Millionen Menschen haben ihn bereits gesehen.





Ellie Hurer promoviert in Strukturbiologie und arbeitet als Gastdozentin an der University of Hertfordshire in England. In einem weiteren Video zeigt sie auch ihren Hund, der für den peinlichen Moment während des Video-Calls verantwortlich ist. „Danke, dass du mich berühmt gemacht hast“, schreibt Ellie dazu.

Mehr