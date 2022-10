Sehen Sie im Video: Zwei Buckelwale im Duell mit 15 Orcas – Video zeigt seltenen Kampf der Meeres-Giganten.









Kampf der Meeres-Giganten:





Dieses Video zeigt eine seltene Auseinandersetzung zwischen zwei Buckelwalen und einer Gruppe Orcas. (Ort: US-Bundesstaat Washington)





Die „Pacific Whale Watch Association“ veröffentlicht die Aufnahmen des Getümmels.





Die Buckelwale namens Hydra und Reaper kämpfen rund drei Stunden mit den schätzungsweise 15 Orcas – bevor sie sich schließlich davonmachen.





Hydra wird einige Tage später mit leichten Verletzungen erneut gesichtet.





Gegenüber CNN erklärt Erin Johns Gless, Geschäftsführerin der „Pacific Whale Watch Association“, dass in der Region in den vergangenen Jahren mehrfach beobachtet wurde, wie Buckelwale Orcas bei der Jagd gestört haben.





Trotzdem ist eine Auseinandersetzung wie in diesem Video eine Seltenheit.





Forscher vermuten, dass die beiden Spezies aufgrund von wachsenden Beständen in Zukunft häufiger aneinandergeraten könnten.





