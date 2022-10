Glückliche Rettung in Kanada: Dort gelang es Mitarbeitern der Fischereibehörde in der vergangenen Woche einen Buckelwal von Leinen zu befreien. Nach Angaben der Behörde waren zunächst zwei der Meeressäuger vor der Insel Texada an der Westküste Kanadas entdeckt worden. Ein Wal hatte sich offenbar in Leinen und Bojen verheddert. Die gehörten zu einem Krabbenfanggerät. In einer Gemeinschaftsaktion mit örtlichen Fischern und ihren Booten konnte der Buckelwal schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Tiere gehören mit zu den größten Meeresbewohnern und können bis zu 14 Meter lang und 45 Tonnen schwer werden.