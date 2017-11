Es ist ein eigenartiges Schauspiel in der Nähe des kanadischen Calgary: Ein Puma nähert sich einem Stinktier. Doch plötzlich wird die vermeintliche Beute zum Jäger. Das Stinktier treibt die Raubkatze ins Gebüsch. Der Puma lässt sich aber noch nicht ganz abschrecken. Doch das Stinktier startet eine zweite Offensive. Und schlägt seinen Fressfeind in die Flucht. Pumas sind in der Lage große Säugetiere wie Elche oder Hirsche zu reißen. Auch Stinktiere stehen auf ihrem Speiseplan. Nur im Notfall verteidigen sich Stinktiere durch das Versprühen ihres Analdrüsensekretes. Dabei können sie sogar Fressfeinde in sechs Metern Entfernung treffen. Möglicherweise hat eine frühere Begegnung mit einem Stinktier den Puma vorsichtig gemacht.