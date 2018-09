Der Kleine hier hat einen interessanten Spielkameraden gefunden. Es handelt sich um eine Kobra. Etwas 30 Arten gibt es in vielen Teilen Asiens und auch in Afrika. Das Problem ist allerdings: Die Tiere gehören zu den Giftnattern und sind nicht ohne. Mit ihrem Gift tötet das Tier normalerweise seine Beute. Das sind Vögel, Schlangen und auch Eidechsen. Kleine Kinder sind eigentlich zu groß. Aber wenn das Tier sich bedroht fühlt, kann es sein Gift auch zur Verteidigung einsetzen. Für das Kind wären die Folgen fatal. Allerdings werden solche Kobras auch von Menschen gehalten. Zum Beispiel in Indien. Dann werden ihnen in der Regel die Giftzähne entfernt.