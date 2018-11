Dieses "Katz-und-Maus-Spiel" wird eine ungewohnte Wendung nehmen. Eine neugierige Katze beobachtet von der gegenüberliegenden Straßenseite eine Ratte.

Mutig steuert das schwarz-getigerte Tier in der luxemburgischen Stadt Esch an der Alzette auf die Ratte zu. Doch dann wendet sich das Blatt: Die Ratte jagt plötzlich die Katze. Und sie will gar nicht mehr von ihr ablassen. Wie diese ungewöhnliche Jagd ausgegangen ist, ist leider nicht überliefert. Der Katze wird es aber wohl ein Lehre sein: „Große Mäuse“ wird sie in Zukunft meiden.