Sehen Sie im Video: Jaguar Covi nach Verkehrsunfall erfolgreich ausgewildert.









Der Blick in die Transportbox offenbart: da bleibt einer ganz gelassen. In Mexiko haben Mitarbeiter einer Umweltschutzorganisation einen Jaguar ausgewildert. Das Tier war im Juni von einem Auto angefahren und dann von Tierärzten im Zoo der mexikanischen Stadt Chetumal gesund gepflegt worden. Bereits im September fand er seinen Weg zurück in die freie Wildbahn eines Biosphärenreservats. Das Bildmaterial wurde erst jetzt veröffentlicht. Joaquin de la Torre, Regionaldirektor der Schutzorganisation IFAW, hat die Freilassung beobachtet: "Der Jaguar verschwand ohne großes Aufsehen, ohne Geräusche und wunderbarerweise verschmolz er sofort mit dem Regenwald und war nicht mehr zu sehen. Aber er ging mit einem Sender um den Hals, so dass wir ihn weiter verfolgen können. Er bewegt sich und das ist für uns das Zeichen, dass die Auswilderung erfolgreich war. Er jagd also, er frisst, er kann überleben. Schon das ist ein Erfolg." Für die Freilassung hatte die Organisation das Sian Ka'an Biosphärenreservat gewählt, weil die Dichte an potenzieller Beute für den Jaguar dort besonders hoch sein soll.

