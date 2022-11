Pumuckel ist gerade mal 50 Zentimeter groß und ganz wie der legendäre Kobold, hält das vielleicht kleinste Pony der Welt seine Umgebung ordentlich auf Trab. Und auch wenn das Shetty nicht unbedingt als Haustier gilt, darf es auf dem Pferdehof im nordrhein-westfälischen Breckerfeld doch vieles, was die anderen Ponys nicht dürfen, wie die Besitzerin Carola Weidemann genauer beschreibt: “Er hat natürlich schon ein bisschen Starallüren. Er darf auch ins Haus zum Frühstücken, was die anderen Ponys natürlich auch nicht dürfen. Aber Pumuckel darf das dann schon mal! Dann frühstücken wir gemeinsam und ziehen schon mal los.” Grund für Pumuckels Größe ist eine angeborene Kleinwüchsigkeit. Die aber macht genau seinen Charme aus. “Pumuckel, wie man glaube, ich sehen kann - absolut liebenswert. Das ist so ein Herze-Pony, ist das. Man möchte immer was mit ihm machen. Man möchte ihn immer knuddeln, streicheln und liebkosen und einfach lieb haben. Das ist so, so ein Liebe-Pony, ist das. So ein Kuschel-Pony, so klein und einfach ein unheimlicher Freund.” Ob der kleine und knuddelige Vierbeiner wirklich das kleinste Pony der Welt ist, das erfährt die Besitzerin vielleicht im nächsten Jahr. Denn dann stellt sie erneut einen Antrag auf einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. Eigentlich sollte das schon dieses Jahr klappen - doch Pumuckel ist mit seinen drei Jahren für das Guinnessbuch zwar vermutlich klein genug, aber einfach noch zu jung.