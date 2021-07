Sehen Sie im Video: "Ziemlich aufregend" – riesiger tropischer Mondfisch wird an US-Strand gespült.









Seltenes Ereignis vor der Küste des US-Bundesstaats Oregon:





Ein 45 Kilogramm schwerer Opah-Fisch, auch bekannt als Gotteslachs oder Mondfisch, wird am Sunset Beach nahe der Stadt Seaside angespült.





Auf Facebook postet das Seaside Aquarium mehrere Bilder des rund ein Meter langen und farbenfrohen Fisches.





„Das sind ziemlich coole Fische und wir sehen sie normalerweise nicht an Land. Es war ziemlich aufregend für die Einheimischen.“ Keith Chandler, Manager des Seaside Aquarium gegenüber CNN Nach Angaben der Wetter- und Ozeanografiebehörde in den USA ist nur wenig über die Fischart bekannt, da sie tief im Ozean lebt. Normalerweise lebt der Opah in gemäßigten und tropischen Gewässern.





Das Aquarium plant den Fisch zusammen mit dem Columbia River Maritime Museum zu untersuchen. Eine Schulgruppe soll die Chance bekommen, an der seltenen Sezierung teilzunehmen.

