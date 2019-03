Mehr Easy-Rider-Feeling geht wohl nicht, bei Mensch und Tier. Denn wo Biker Dardo Campostrini auf seinem Trip durch Südamerika anrollt, ist sein Beifahrer Pocho ebenfalls am Start. Und das ganz stilgerecht. "Ich habe ihm einen kleinen Platz gebaut, wo er seitlich sitzt und vorne alles sehen und in den Wind schnuppern kann, wie er es mag. Die Brille schützt vor dem Wind, der schadet sonst bei langen Fahrten den Augen." Hier in Punta Arenas, unweit der Südspitze Chiles, stößt diese ganz besondere Männerfreundschaft auf Zustimmung. "So etwas habe ich noch nie gesehen. Wie süß, dass Pocho sein Herrchen begleitet. Er ist natürlich abgerichtet. Und am Ende sind Hunde unsere besten Freunde." Das wäre hilfreich, denn für das Biker-Duo ist noch kein Ende der gemeinsamen Reise absehbar, erklärt Dardo Campostrini. "Dieses Abenteuer dauert länger als die geplanten 1,5 Monate. Die sind wir schon längst unterwegs, und wir sind immer noch hier, am Ende des Kontinents, und spielen mit dem Gedanken, in den Norden Chiles weiterzureisen." Und so nimmt der Beifahrer wieder seinen Platz ein, denn nachdem sie Argentinien und Patagonien bereits erkundet haben, soll es nun von der Magellanstraße eben wieder nordwärts gehen, Tausende weitere Straßenkilometer wollen bezwungen sein.