in Förster hat mit einer Wildkamera unglaubliche Szenen eingefangen.

Das Video zeigt einen Wolf, der einen Rothirsch jagt.

Immer wieder flüchtet das Rotwild ins Wasser, offenbar weil es glaubt, dort bessere Überlebenschancen zu haben.

Doch dann ändert der Hirsch seine Taktik.

Mit seinem Geweih beginnt er die Angriffe des Wolfes abzuwehren.

Man fragt sich beinahe, wer jagt hier wen?

Plötzlich ist ein seltsames Geräusch zu hören. Das Rotwild bleibt stehen. Laut Förster Frank Theunissen ein Zeichen, dass der Wolf dem Wild in die Luftröhre gebissen hat.

Die Aufnahme bleib lange Zeit unentdeckt. Denn der Förster hat in dem niederländischen Naturschutzgebiet Süd-Veluwe mehrere Wildkameras aufgestellt. Einmal pro Woche tauscht er die SD-Karten. Als er an dem Ort des Kampfes ankam, sah er Haut, Beine und einen Schädel. "Dann wusste ich, dass hier etwas passiert war.", so Theunissen. Laut dem Förster beantworte das Video die Frage, ob Wölfe Rotwild jagen eindeutig.

Später hätten sich auch andere Tiere an der Beute bedient. Wildschweine und Füchse hätten ebenfalls von dem Wild gefressen.

