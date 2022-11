Sehen Sie im Video: Sicherheitskräfte am Flughafen entdecken lebendige Katze im Koffer.









New York, USA: Sicherheitskräfte des JFK-Flughafens machten letzte Woche einen schockierenden Fund. Ein Passagier hatte eine lebende Katze in einem Koffer aufgegeben. Erst beim Durchleuchten fiel das Haustier auf. Der Fluggast verwendete anschließend einen speziellen Transportbehälter.

