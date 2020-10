Sehen Sie im Video: Ein Kinderzimmer voller Spinnen – Achtjährige lebt mit 50 Achtbeinern zusammen.









Wer Angst vor Spinnen hat, sollte einen großen Bogen um Hollie Greenhalghs Kinderzimmer machen.





Denn die Achtjährige liebt Spinnen so sehr, dass sie mit 50 von ihnen zusammenwohnt.





Das Mädchen aus Winsford in England hält außerdem zwei Schlangen und einen Skorpion sowie ein Gehege voller Insekten in ihrem “Mini-Zoo”.





Hollie verbringt jedes Wochenende ungefähr drei Stunden damit, alle ihre Tiere zu füttern.





O-Ton Hollie Greenhalgh:

"Ich mag die Art und Weise, wie Vogelspinnen laufen, sie sind im Allgemeinen einfach wirklich süß und sie faszinieren mich einfach."





Die Actjährige hat ihren eigenen YouTube-Kanal mit mehr als 6.000 Abonnenten. In ihren Videos teilt sie ihr Wissen über exotische Tiere mit ihren Fans. Hollie verliebt sich in jungen Jahren in die haarigen Achtbeiner.





Zu ihrem siebten Geburtstag bekam sie ihre erste Spinne - eine mexikanische Rotknie-Vogelspinne, die "Harriet" heißt.





"Ich möchte ein Tierpfleger sein, wenn ich groß bin, und ich möchte der nächste David Attenborough sein und die Welt bereisen, um Shows über Tiere zu präsentieren."

