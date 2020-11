Gänsehautmoment: Auf der Wiese einer Golfanlage schreitet ein Ungetüm langsam durch den Regen. In Florida haben Golfer einen riesigen Alligator gefilmt. Das Video wurde vom Valencia Golf and Country Club in Naples, Florida, veröffentlicht und geht gerade viral. Dass es in Florida Alligatoren in den Sportanlagen gibt ist nicht ungewöhnlich. Durch die Grünflächen und die Teiche finden die Reptilien dort ideale Bedingungen. Der größte bisher in Florida gesichtete Alligator war mehr als vier Meter lang. Das Tier auf dem Video dürfte von diesen Maßen nicht weit entfernt sein.