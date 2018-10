Ausgesetzt in einem kleinen Käfig am Straßenrand in den Niederlanden. So hat ein Jogger diesen fünf Monate alten Löwen in der Nähe von Utrecht gefunden. Bei einer Tierschutzorganisation namens "Stichting Leeuw" wird das Tier nun aufgepäppelt. Das Löwenbaby ist zwar erschöpft, aber ansonsten gut ernährt. Ziel sei es laut Organisation, den Löwen in rund zwei Jahren wieder nach Afrika zu bringen und ihm ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Woher der Löwe stammt, wird zurzeit noch untersucht.