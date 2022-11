Sehen Sie im Video: Oktopusse veranstalten "Schlammschlacht" auf dem Meeresboden – warum sie Muscheln uns Sand schleudern.









Schlammschlacht auf dem Meeresboden.





Diese Videos zeigen, wie Oktopusse sich gegenseitig mit Sand und Muscheln bewerfen.





Die Tiere legen das überraschende Verhalten laut Angaben der Forschenden beim Säubern ihrer Höhlen, beim Kontakt mit Artgenossen, anderen Lebewesen und der Unterwasser-Kamera an den Tag.





Weibliche und männliche Exemplare zeigen dieses Verhalten.





Die Aufnahmen entstehen vor der Südküste des australischen New South Wales.





In diesem Lebensraum sind die Überlebens-Ressourcen für die Tiere aufgrund einer hohen Population knapp.





Die Einzelgänger schleudern Sand und Muscheln, um mit ihren Nachbarn zu interagieren und um ungewollte sexuelle Avancen abzuwehren, so die Forschenden.





Ihre Ergebnisse und die Videos veröffentlichen sie auf der Wissenschaftsplattform „PLOS One“.

Mehr