Sehen Sie im Video: Riesiger Pacman "frisst" Katze – Twitter-Video eines Katzenbetts geht viral.













Ein riesiger Pacman "frisst" eine Katze.





So scheint es zumindest in diesem Video von Chris Towler, der die lustigen Augen auf das Bett seiner Katze klebte.





Der Webentwickler aus dem US-Bundesstaat New York postet das Video auf Twitter, wo es viral geht.





Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben es sich dort bereits angesehen.





Große Augen auf Gegenstände zu kleben, liegt im Trend.

Einige User berichten unter Towlers Tweet, dass sie sogar Augen auf ihre Tiere getan haben.





I put eyes on my cat's bum and was pretty pleased with the result Ich habe Augen auf den Hintern meiner Katze getan und war ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis





I did exactly the same thing to my boy

Ich habe genau das gleiche mit meinem Jungen getan









I had the same results but eyes were already put

Ich hatte das gleiche Ergebnis, aber die Augen waren schon drauf





Towlers Katze scheint das Bett jedenfalls zu lieben. Ein weiterer Post zeigt, wie sie komplett darin verschwindet.





Mehr