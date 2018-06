Viel Aufregung um ein mysteriöses "Ungeheuer": Diese zwei Hunde verteidigen ihren Pool gegen einen Poolreiniger. Der "Kampf" am Beckenrand ist kurz, aber intensiv. Doch am Ende schlagen Sophie und Rollo das "Monster" in die Flucht. Der Poolreiniger taucht wieder ab und die Verbeiner beruhigen sich. Sie haben den Pool in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien erfolgreich verteidigt.