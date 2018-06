Mit diesem Anblick haben die Bewohner von Savines-le-Lac in den französischen Alpen mit Sicherheit nicht gerechnet. Am Ufer des Stausees Lac de Serre-Ponçon liegt ein gestrandeter Pottwal – fernab der Küste und 700 Meter über dem Meeresspiegel. Ein Rettungsteam bespritzt den gewaltigen Körper mit Wasser. Doch wie kommt ein Pottwal an diesen ungewöhnlichen Ort? Die Antwort: überhaupt nicht. Bei dem gestrandeten Tier handelt es sich um eine lebensechte Attrappe. Das Projekt der Künstlergruppe "Captain Boomer" soll auf den "Tag des Meeres" aufmerksam machen. In der Vergangenheit haben die Künstler den Wal bereits in zahlreichen Städten "stranden" lassen. Unter anderem in London, Paris, Duisburg und Valencia.