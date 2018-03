So etwas bekommt auch Tierarzt Joshua Llinas nicht jeden Tag zu sehen: Eine Python hat in der Nähe von Brisbane in Australien einen Hausschuh gefressen. Die Schlange – mit dem Hausschuh – wurde dem Tierarzt von dem Schlangenfänger-Unternehmen N&S in der australischen Kleinstadt Haigslea gebracht. Joshua Llinas sagte gegenüber stern.de: "Ich habe der Schlange 48 Stunden zum Aufwärmen gegeben, um zu sehen, ob sie den Schuh von alleine auswürgen wird. Aber das tat sie nicht."

Also entschloss sich der Tierarzt die Küstenpython zu operieren. Davon stellte er anschließend ein Video auf Facebook, das bereits mehr als 100.000 Aufrufe erzielte. Die Operation der Schlange erklärt Llinas folgendermaßen: "Der Pantoffel wurde entfernt und der Magen geschlossen, die Körperwand vernäht und die Haut mit chirurgischen Klammern verschlossen."

Ohne Operation hätte die Schlange möglicherweise eine Infektion im Magen-Darm-Trakt bekommen - oder sie wäre verhungert. Das sagte der Tierarzt gegenüber stern.de. Der Schlange geht es mittlerweile besser. Sie soll demnächst in die Natur entlassen werden. Dort sollten dann besser keine Hausschuhe auf ihrem Speiseplan stehen.

Pythons sind ungiftig und töten ihre Beute durch Umschlingen. Sie besitzen ein Grubenorgan, können also Infrarotstrahlen erfassen und so auch im Dunkeln jagen. Wieso sich die Schlange einen Hausschuh aussuchte, ist unklar. Sally Hall, die mithalf, die Schlange zu fangen, erklärt gegenüber dem US-Nachrichtensender ABC News ihre Theorie, warum die Python sich die ungewöhnliche Beute aussuchte: "Es gibt viele Mäuse, Possums und was auch immer. Meiner Meinung ist eine Ratte oder ein Possum über den Hausschuh gekrabbelt, oder hat darauf gepinkelt, oder vielleicht war auch eine Ratte oder eine Maus darin und die Schlange hat es gesehen."