Ein Hund im Würgegriff einer Schlange. Der Python hat sich um den Vierbeiner geschlungen und droht ihn zu ersticken. Dorfbewohner versuchen den Hund zu befreien - doch die Schlange will ihre Beute nicht hergeben.

Das Video wurde in Thailand gefilmt und schon millionenfach im Internet angeschaut. Buchstäblich in letzter Sekunde gelingt es den Vierbeiner zu retten. Immer wieder kommt es in dem südostasiatischen Land zu Vorfällen mit Würgeschlangen. Meist werden die Tiere eingefangen und in sicherer Entfernung wieder freigelassen.