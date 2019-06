Eine Notrufstelle in Florida erhielt am Freitag einen ungewöhnlichen Anruf - eine Zeitungsbotin sagte, sie habe ein riesiges Krokodil in einem Wohnhaus gesehen, das wild um sich schlage. Kurz darauf riefen auch die Bewohner des Hauses an - "Ich habe hier ein gigantisches Krokodil, das durch die Garage reingekommen ist. Es sitzt in meiner Küche. Es ist riesig." "Wie bitte? Ist es in Ihrem Haus?" "Ja. Es ist riesig" "In Ihrer Küche haben Sie gesagt?" "Ja. Ich weiß nicht, wie es hierhin gekommen ist, aber es ist da." "Sind Sie sicher? Sind Sie im Schlafzimmer?" "Ja. Die Tür ist zu und ich bin im Schlafzimmer. Ich gehe nicht raus, bevor Sie nicht hier sind." Laut der Polizei wurde das drei Meter lange Tier daraufhin in Gewahrsam genommen, um sich von der traumatischen Erfahrung zu erholen.