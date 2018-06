Auch im Alltag kann man in die Abgründe der Natur abtauchen.

Unter diesem Einkaufswagen spielt sich eine grausame Szene ab.

Eine Maus hat sich im Netz einer Schwarzen Witwe verfangen.

Die Spinne injiziert ihr Gift in den Körper des hilflosen Nagers.

Das Video wurde laut Beschreibung in China aufgenommen.

Bleibt die Frage, was gruseliger ist:

Die gefräßige Spinne oder die hygienischen Zustände in diesem Geschäft.