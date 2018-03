Juhu, ich schau mal rein, könnte sich dieser Gepard gedacht haben, den die Neugier in den Wagen einer Familie auf Safari im Serengeti Nationalpark in Tansania trieb. Während sich die Insassen mucksmäuschenstill verhielten, inspizierte die Raubkatze in aller Seelenruhe das Vehikel, um dann ein wenig an einem Sitz zu lecken. Ein Naturfotograf, der die Familie auf der Safari begleitete, vermutet, dass sich das Tier durch die Kletterpartie auf den Wagen einen besseren Ausblick über seine Jagdgründe verschaffen wollte.