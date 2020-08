Sehen Sie im Video: Walmutter und Kalb überraschen Surfer am Sydneys Manly Beach. Eine besondere Begegnung für Strandbesucher in Australien: Ein Südlicher Glattwal und sein Kalb schwimmen rund zehn Meter von Surfern entfernt am Manly Beach in Sydney. Die Küste gehört zum Verbreitungsgebiet des Südkapers, in dem häufiger Wale dieser Art gesichtet werden. Dass die Wale sich jedoch so nah an den Menschen trauen, ist spektakulär. Für ihre Neugier ist die Art aber bekannt: Vor Argentinien und Brasilien kommen die Südkaper mit ihren Kälbern in großer Zahl auf wenige Meter an Boote heran. Standbesucher John Martin filmt die Szene und teilt die Aufnahme auf Twitter: "Es ist eine Sache, die man nicht vergisst." John Martin, ggü. "The Guardian"

