Die Elefantentreiber als Weihnachtsmänner verkleidet, und auch die Dickhäuter , die am Freitag in der Zentralregion in Thailand Geschenke an Schüler ausliefern, tragen neckische Festkostüme. Den fast 2.000 Kindern in der Provinz Ayutthaya schien der Auftritt jedenfalls Freude zu bereiten, verteilten die imposanten Tiere doch zudem mit ihren Rüsseln Ballons, Puppen, Spielzeug und Süßigkeiten. Eine 11- und eine Neunjährige zeigten sich begeistert. "Ich finde Elefanten sehr süß. Und meine Schule ist weihnachtlich geschmückt, das ist schön und beeindruckend." "Das sollte wiederholt werden, ich mag es, wenn Elefanten zur Schule kommen. Eine Überraschung, sie sind lieb und niedlich." Später tanzten die Rüsseltiere noch, gewissermaßen. Die Tradition der Elefantenbesuche in Schulen zum Jahresende gibt es in der Region bereits seit rund 20 Jahren.