Sehen Sie im Video: Mann entdeckt regungslosen Vogel in Teich – dann kann er seinen Augen kaum trauen.













Familienvater Kyle Hardy entdeckt einen scheinbar regungslosen Vogel, der auf seinem Gartenteich treibt. Doch als er das Tier mit Wasser bespritzt, ist er fassungslos, was er da zu sehen bekommt.





Ein Vogel treibt scheinbar regungslos auf dem Gartenteich der Familie Hardy aus dem US-Bundesstaat Louisiana.





Familienvater Kyle Hardy entdeckt das Tier und bespritzt es mit Wasser, bis es sich regt.





Dann die Überraschung: Vor seinen Augen spielt sich ein knallharter Überlebenskampf ab.





Ein Ochsenfrosch hat sich im Kopf eines Blässhuhns festgebissen – und lässt ihn nicht mehr los.





Hardy schreibt zu dem Video, dass es eigentlich keine Blässhühner an seinem Teich gibt. Doch dieses Tier sei eine Woche zuvor eingeflogen und hätte seitdem bei den Stockenten verweilt. Als er den Wasservogel auf dem Teich treiben sah, dachte er zunächst, dass der Vogel womöglich erschossen worden sei.



Hardy kann das Blässhuhn befreien.



Hardy: „Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen.“





Auch sein Sohn und seine Nichten scheinen großes Interesse an dem Tier zu haben.





Der Nordamerikanische Ochsenfrosch kann eine Kopf-Rumpf-Länge von bis zu 20 Zentimetern erreichen. Auf seinem Speiseplan stehen andere Amphibien, Insekten, Schnecken, junge Wasserschlangen sowie gelegentlich auch kleine Wasservögel.





Ochsenfrösche fressen eigentlich alles, was sie überwältigen können. In der Europäischen Union steht der nordamerikanische Ochsenfrosch auf der Liste der unerwünschten Arten, denn er kann eine ernste Bedrohung als Räuber und Nahrungskonkurrent für heimische Arten darstellen. In Europa breiten sich die Tiere immer mehr aus, weil über den Tierhandel manchmal gezielt Kaulquappen angeboten werden, die für Gartenteiche gedacht sind, wo sie dann als Frösche aber nicht bleiben.

