Langsam, geduldig und leise – so jagen Tiger. Das bekommen zwei Studenten der Louisiana State University zu spüren. Die Männer posieren vor dem Tiger-Gehege des LSU-Campus für ein Foto. Langsam pirscht sich Tiger "Mike" an die jungen Männer heran - und versucht, einen der Studenten zu packen. Doch das dicke Glas sorgt für ein abruptes Ende der Attacke. "Mike the Tiger" ist das Maskottchen der Louisiana State University. Seit 1936 haben bereits sieben Großkatzen auf dem LSU-Campus in Baton Rouge gelebt. Der Name "Mike" geht auf den verstorbenen Sportmediziner Mike Chambers zurück. Übrigens: Tiger Mike besitzt seinen eigenen Instagram-Kanal.