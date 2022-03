Unzertrennlich und in fast perfekter Symbiose: Die 17-jährige Yana Zelieva und ihr fluffiger Kater Zaika. Über 1000 Kilometer liegen hinter ihnen und eine Vielzahl von furchtbaren Erfahrungen: "Wir sind in Karpaty. Das ist in der Ukraine und dort sind wir nach den ersten Bomben angekommen, die wir gehört haben. Das ging sehr schnell und wir waren besorgt und hatten Angst, dass unser Leben zu Ende sein könnte." Am Mittwoch sind sie nun in Hrebenne in Polen angekommen. Geflohen ist die Teenagerin mit ihrer Mutter aus Kiew . Und ihr Kater ist wie ein Kind für sie. Bei allem Unglück hat sie mit dem flauschigen Vierbeiner etwas, das ihr hilft, die schwierige Situation besser zu verarbeiten. Denn die Reise geht noch weiter. Und wer weiß, was die Zukunft noch für sie bereithält? Zelieva und ihre Mutter gehören zu den mehr als 3 Millionen Menschen, die nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar aus der Ukraine geflohen sind - 1,8 Millionen von ihnen nach Polen.