Während ihr Land einem fortschreitendem russischen Bombardement ausgesetzt ist, fliehen viele Ukrainer in die Nachbarländer, andere suchen im Untergrund Schutz. Kirill Trentin bleibt - um diejenigen zu schützen, die nicht fliehen können – die Tiere im Kiewer Zoo. "Vor vier Tagen gab es Kämpfe in der Nähe des Zoos. Überall im Zoo flog Leuchtspurmunition herum." Zoodirektor Trentin, lebt mit seinen Kollegen und ihren Familien seit einer Woche zusammen im Zoo, seit dem Einmarsch Russlands. Sie nennen sich selbst die Militärkommune des Zoos. "Es war stressig für die Tiere. Am Morgen mussten wir nachsehen, ob alle okay sind. Vögel haben sich verletzt, weil sie immer wieder gegen den Käfig geflattert sind." "Tagsüber arbeiten wir bei den Tieren, Aber nachts müssen wir vor den Angriffen in Deckung gehen." Der Zoo beherbergt 200 Arten und fast 4000 Tiere. Zu viele für eine Evakuierung. Ein polnischer Zoo teilte jüngst mit, ein Lastwagen mit sechs Löwen, sechs Tigern, zwei Karakalen und einem afrikanischen Wildhund seien aus einem anderen Tierpark an der Grenze eingetroffen, um der russischen Invasion zu entkommen. Aufnahmen des Zoos in Posen zeigten Tierpfleger, die sich um die tierischen Flüchtlinge kümmern. Malgorzata Chodyla, Sprecherin des Zoos in Posen. "Die Tiere waren erschöpft, sehr hungrig und sehr durstig. Wir sind den ukrainischen Helden sehr dankbar, die sie bis zu uns gebracht haben." Die Tiere seien von einem Fahrer und drei älteren Männern ohne Erfahrung im Umgang mit Wildtieren zur Grenze gebracht worden. Danach seien sie wieder nach Kiew aufgebrochen, um ihre Stadt zu verteidigen.