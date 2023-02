Sehen Sie im Video: Ungewöhnliche Unterwasser-Aufnahme – so klingt eine Orca-Unterhaltung.









Die Aufnahmen wurden von einem Feuerwehrmann der US-Küstenwache in der Antarktis gemacht.

Orcas, auch Killerwale genannt, sind sehr soziale Tiere, die immer in Gruppen jagen. Sie können bis zu 8 Meter lang und etwa 5,5 Tonnen schwer werden: Orcas gelten als Herrscher der Ozeane. Die Wale können sehr unterschiedliche Laute erzeugen. Das Besondere: Jede Gruppe hat ihre eigene Sprache, die nur die Mitglieder verstehen. Ein Kalb braucht etwa zwei Jahre bis es alle Laute beherrscht. Die tonnenschweren Säugetiere machen eigentlich Jagd auf Fische, Robben oder auch mal auf andere Wale, Attacken auf Menschen sind äußerst selten.

Mehr